Kroton: número de alunos no ensino superior caiu 5,2% no trimestre

O número de alunos da Kroton no ensino superior, incluindo graduação e pós-graduação, caiu 5,2% no segundo trimestre de 2019 em relação ao mesmo período do ano passado, passando de 936,8 mil para 888,4 mil.



De acordo com a companhia, a variação reflete o maior número de formaturas observadas no período, em razão das fortes safras de captação verificadas em 2013 e 2014. Também houve uma mudança do perfil da base, que teve redução do número de alunos Fies e que, segundo a Kroton, apresentavam menor evasão.



"Adicionalmente, a manutenção de um alto nível de desemprego e a lenta recuperação econômica também contribuem para pressionar os indicadores de evasão", apontou a companhia nas demonstrações financeiras.



Ao final do segundo semestre de 2019, a Kroton possuía 64.531 alunos matriculados com contratos de Fies, redução de 43,1% em relação ao mesmo período de 2018. De acordo com a companhia, essa queda segue a tendência apresentada em trimestres anteriores, com captações cada vez menos relevantes e um aumento no nível de formaturas nesse segmento.



Entre 2014 e o final de 2019, a redução de alunos Fies será superior a 75%, o que, segundo a Kroton, demonstra que a base continua sendo substituída por alunos sem o financiamento. A partir de 2020, a empresa estima que menos de 14% de sua base presencial utilizará Fies. Na base total de alunos, a projeção é de que apenas 5,8% utilize o financiamento.