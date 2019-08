Plenário da Câmara segue com debate sobre a MP da Liberdade Econômica

Os deputados seguem o debate sobre a medida provisória da Liberdade Econômica (MP 881). O plenário terá ainda de avaliar outros procedimentos antes de iniciar a votação da matéria.



Antes, os deputados votaram alguns requerimentos que faziam parte do "kit obstrução" da oposição, como requerimentos de retirada de pauta e adiamento da votação, usados para atrasar a tramitação, já que os partidos são contra a aprovação da matéria.



Depois da votação do texto-base, os deputados terão de avaliar os destaques de bancada, que são pedidos de alteração à proposta feita pelos partidos um a um.



Parlamentares fizeram novas alterações no texto da Medida Provisória da Liberdade Econômica (881) antes de levar o texto à votação. A ideia do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi excluir do texto a maioria dos pontos que não tinha relação com o assunto da medida provisória original.