Fed estuda usar ferramenta contracíclica para possível desaceleração econômica

O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) está estudando a possibilidade de usar uma ferramenta que pode reduzir o risco de um aperto no crédito na eventualidade de uma desaceleração econômica, segundo o The Wall Street Journal.



A ferramenta, conhecida como colchão de capital contracíclico, permite ao Fed exigir que grandes bancos ampliem reservas para a absorção de perdas caso a economia dê sinais de superaquecimento ou mantenham capital menor durante crises econômicas. De modo geral, o colchão se aplica a bancos com ativos superiores a US$ 250 bilhões, incluindo JPMorgan Chase, Bank of America (BofA) e Citigroup.



O Fed ainda não utilizou essa ferramenta, que foi aprovada em 2016. Fonte: Dow Jones Newswires.