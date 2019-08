Caixa diz que dobrará equipe que atende NE

Depois de ser cobrado pela menor participação da Região Nordeste nos empréstimos fechados neste ano para Estados e municípios, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, prometeu a parlamentares da bancada nordestina dobrar a equipe responsável pela análise dos projetos para a região, além de criar um grupo de trabalho para acompanhar as operações.



As promessas foram feitas para cerca de dez deputados e seis senadores que se reuniram na sede do banco estatal na última quinta-feira, 8, pela manhã. O encontro foi uma tentativa de Guimarães de apaziguar os ânimos com os nordestinos após reportagem do Estadão/Broadcast ter revelado que a Caixa reduziu a concessão de empréstimos para a região.



A reportagem revelou que, de janeiro a 30 de julho, o banco tinha fechado R$ 89 milhões em operações para o Nordeste, o equivalente a 2,2% do total para todo o País (R$ 4 bilhões). Em 2018, o Nordeste tinha 21,6% de participação do total das contratações. Um ano antes, 18,6%.



De acordo com o coordenador da bancada do Nordeste na Câmara, deputado Júlio César (PSD-PI), Guimarães admitiu que, após a publicação da reportagem, houve uma aceleração nas autorizações dos empréstimos para o Nordeste e o porcentual chegou a 8%. "Pedro se comprometeu a focar na região", disse o deputado.



Até segunda-feira, do total de R$ 4,7 bilhões de operações que o banco fechou, R$ 270 milhões foram para o Nordeste (o correspondente a 6%). Para os prefeitos e governadores do Sul, foram fechados R$ 2,6 bilhões em operações (46% do total). O Sudeste ficou com 35%; o Centro-Oeste, com 7%; e o Norte, com 6%.



Auxílio. De acordo com parlamentares que participaram do café da manhã, Guimarães afirmou que o efetivo do banco que faz a análise dos projetos para a região fará uma força-tarefa também para ajudar os municípios que não conseguem se enquadrar nas regras para a concessão dos empréstimos. "Quem não faz o dever de casa não pode ser premiado. Mas, nesse caso, o caminho não é punir, é buscar esforços para auxiliar essas prefeituras para que elas consigam acompanhar o desenvolvimento do país, porque muitas vezes elas são muito pobres e não têm recursos suficientes para se adequarem", afirmou o deputado João Roma (PRB-BA).



Em relação às taxas cobradas pelo banco para o repasse de emendas parlamentares, Guimarães sinalizou que vai estudar uma redução, mas não disse de quanto poderia ser. Hoje, a Caixa cobra entre 4% e 12%, dependendo do valor da emenda.



Grupo de trabalho. O deputado Silvio Costa Filho (PRB-PE) publicou em sua página no Twitter que o banco vai criar ainda um grupo de trabalho para apresentar, nos próximos dias, um conjunto de medidas e ações para ampliar as operações de crédito para o Nordeste.



De acordo com os parlamentares, a conversa foi amena, mas eles fizeram cobranças. Guimarães também explicou a eles a sua ligação afetiva com a Região Nordeste - sua mulher é baiana. Em um gesto de agrado aos presentes, foram servidos alguns pratos regionais, como cuscuz com ovo, canjica e tapioquinha.



A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou na terça-feira, 6, requerimento para ouvir o presidente da Caixa sobre as diretrizes para a concessão de empréstimos para Estados e municípios da Região Nordeste. Já a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara deverá votar na semana que vem um requerimento de convocação de Guimarães para que ele preste explicações sobre os empréstimos.



De acordo com o líder do PSB, Tadeu Alencar (PE), há disposição do colegiado para aprovar o requerimento, mas ele deverá ser transformado em convite. "Ele já conversou com parlamentares por duas vezes, então, acho que ele não se oporá a vir à Câmara explicar a questão. Aqui é o foro adequado", disse.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.