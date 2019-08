Bancos tradicionais olharam processo de inovação e reagiram, diz BC

O diretor de Regulação do Banco Central, Otavio Ribeiro Damaso, afirmou nesta terça-feira que "os bancos tradicionais olharam o processo de inovação e reagiram". Segundo ele, com o avanço das novas tecnologias e o aumento da concorrência a partir das fintechs, alguns bancos decidiram realizar uma "transformação digital". Outros optaram pela criação de braços digitais.



"Ainda não identifiquei grandes fusões de bancos digitais com bancos tradicionais", pontuou Damaso. "Há bancos tradicionais criando seus braços digitais", acrescentou.



Também presente à audiência pública na Câmara dos Deputados, o secretário da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ligada ao Ministério da Justiça, Luciano Benetti Timm, afirmou que a concentração entre bancos e fintechs realmente preocupa o órgão. "Estamos considerando, de forma inédita na Senacon, atuar como terceiro interessado (em atos de concentração)", afirmou. "Na nossa visão, as fintechs devem servir para concorrer com um mercado que está com déficit de concorrência", acrescentou.



A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara realizou nesta tarde uma audiência pública para debater a evolução das rendas com as tarifas bancárias. A pauta é resultado de um requerimento do deputado federal Vinicius Carvalho (PRB-SP). O requerimento para que o assunto fosse debatido na comissão foi feito em abril deste ano. Participaram da audiência o diretor de Regulação do Banco Central, Otávio Ribeiro Damaso, e o secretário da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), Luciano Benetti Timm. A Senacon é órgão ligado ao Ministério da Justiça.