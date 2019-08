BH fecha julho com alta de 0,68% na inflação, segundo Ipead

(foto: Jackson Romanelli/EM/D.A Press)

Ainda de acordo compara famílias com renda de até cinco salários oficou menos caro, com elevação de. A inflação acumulada dos últimos 12 meses ficou em 3,98%, portanto, dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 4,25%. Considerando apenas os sete primeiros meses de 2019, a alta nos preços está em 3,22%.





Ainda de acordo com o levantamento, no último mês, dos 11 itens pesquisados, as maiores alas foram registradas em vestuário e complementos, 1,94%, e de 1,89% para despesas pessoais. Na sequência ficou os alimentos in natura com elevação de 1,37% e 1,04% pata os alimentos de elaboração primária.





Ainda sobre alimentação, as refeições feitas fora de casa, em restaurantes, tiveram deflação e ficaram mais baratas 0,45%. Por outro lado, bebidas em restaurantes e bares tiveram elevação acima da inflação do mês e ficaram 0,71% mais caras.





Outra boa notícia é que os produtos administrados - transporte, comunicação, energia elétrica, combustíveis, água e IPTU -, ficaram 0,35% mais baratas no mês pesquisado. Contudo, no ano a alta nesses itens está em 2,48%



Sexta básica





Já os produtos que compõe a sexta básica tiveram a terceira baixa consecutiva, ficando 0,83% mais baratos. O principal responsável pela queda no preço da cesta foi o Tomate Santa Cruz (-7,80% no mês).



Índice de confiança





Além disso, o Índice de Confiança do Consumidor, ICC-BH, apresentou a segunda alta consecutiva, com aumento de 0,96% no mês de julho, sendo a componente “Inflação” a que mais contribuiu para a melhora do humor dos consumidores belo-horizontinos no mês.