Juncker diz que Georgieva é a candidata da UE a diretora-gerente do FMI

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, informou nesta sexta-feira que a búlgara Kristalina Georgieva é a candidata da Europa para o posto de diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI). "Você tem todas as qualidades necessárias para fazer uma contribuição efetiva à missão do FMI", afirmou Juncker, em mensagem no Twitter.



A analista econômica de 65 anos já foi comissária europeia para a Cooperação e o Desenvolvimento Internacional e atualmente é executiva-chefe do World Bank Group, entidade que reúne cinco organizações internacionais e realiza empréstimos para países em desenvolvimento. Também tem uma trajetória acadêmica e é doutora em Economia. Tradicionalmente, um europeu ocupa o comando do Fundo.



Caso confirmada, Georgieva ocupará o lugar que era de Christine Lagarde, após a francesa ter sido indicada para a presidência do Banco Central Europeu (BCE).