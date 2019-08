Relação etanol/gasolina está em 61,9% em São Paulo, diz Fipe

O preço do etanol atualmente, com base nas coletas de preços feitas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), está em 61,93% do preço cobrado nos postos pelo litro da gasolina. Esta relação, segundo o que se convencionou no mercado há 15 anos, quando começaram a surgir os primeiros motores flex, favorece o abastecimento dos veículos com o combustível renovável.



Já há estudos mostrando que, com a evolução dos motores flex, essa relação mudou e que a proporção pode chegar a 75%. No entanto, para efeito de cálculos da vantagem de se usar um ou outro combustível, proporção era de 70%.



Tomando como base essa equivalência, o coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fipe, Guilherme Moreira, diz que hoje é mais vantajoso abastecer os carros com o álcool.



"Mas daqui para o final do ano o preço do etanol deverá subir. Passamos do período de vale do preço do etanol", disse Moreira.