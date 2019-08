Maioria dos consumidores de BH dará presente de até R$ 100 no Dia dos Pais

Shoppings serão os locais preferidos pela maioria dos consumidores para comprarem os presentes (foto: Sidney Lopes/EM/D.A Press)

Os consumidores de Belo Horizonte estão mais cautelosos com os gastos com presentes para o Dia dos Pais, segundo apontou pesquisa feita pela Federação do Comércio de Minas Gerais (Fecomércio). Segundo o levantamento, em Belo Horizonte entre os que estão dispostos a comprar 84,7% não pretendem gastar mais de R$ 200. O número é melhor que o verificado no ano passado, quando 88,8% deram presentes abaixo desse valor. Neste ano a data cai em 11 de agosto.





O maior percentual entre os que vão enfiar a mão no bolso para fazer o agrado, 42,4% , informaram que vão gastar entre R$ 50 e R$ 100. Outros 25,4% disseram que o presente ficará entre R$ 100 e R$ 200. Já para 16,9% o pai será homenageado com uma lembrancinha que custe até R$ 50.





Na outra ponta, há pais que vão sorrir com o poupudo presente que custará mais de R$ 500. Caso de 3,4% dos filhos que afirmaram que vão fazer mimar com produtos acima do valor.





Entre os itens que mais vão ser usados para presentear estão itens do vestuário. Roupas são a opção de 56,4% dos entrevistados. Na segunda posição estão os calçados (18,8%), seguidos por acessórios (13,7%).





Os lojistas ainda devem ficar atentos pois mais da metade dos consumidores, 56,4%, comprará os presentes em cima da hora. Outros 0,9% vão às lojas após a data.





O levantamento ainda mostrou que as lojas nos shoppings serão as mais procuradas. Para 41,9% dos entrevistados os centros de compras serão os locais preferidos para comprar o presente. Já 26,6% vão procurar lojas da vizinhança e 11,3% no hipercentro. Apenas 6,5% vão adquirir o presente em compras feitas pela internet.





O pagamento à vista, em dinheiro, será a forma usada por 55,1%.



Comerciantes





A Fecomércio ainda verificou a percepção da data pelos empresários do varejo. Dentre essas empresas, 75,8% esperam neste período um resultado igual ou superior ao verificado em relação à mesma data de 2018, quando o índice ficou em 76,7%.



As empresas mais impactadas positivamente pela data são as de tecido, vestuário e calçados (78%), seguidas por combustíveis e lubrificantes (64,3%) e produtos alimentícios, bebidas e fumo (58,9%).



Entre as ações adotadas para melhorar as vendas no período, as principais estratégias adotadas pelos empresários são investir em propaganda (41,7%), em promoções e liquidações (37,9%) e na diversidade do mix de produtos (5,4%).