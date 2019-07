Boa Vista: 76% dos empresários esperam manter ou aumentar vendas no Dia dos Pais

Mais de três quartos dos empresários do comércio (76%) esperam vendas iguais ou melhores neste Dia dos Pais em relação a igual data de 2018, segundo Pesquisa Perspectiva Empresarial - Dia dos Pais, realizada pela Boa Vista. Desse universo, 42% disseram esperar aumentar os negócios em relação ao mesmo período de 2018.



Em relação à contratação de mais mão de obra para trabalhar ao longo do período que antecede a data comemorativa, só 15% confirmaram que irão sim contratar outros funcionários. O porcentual sobe para 29%, entre os mais otimistas.



Entre os empresários menos otimistas, que esperam vendas menores este ano na comparação com o Dia dos Pais de 2018, 41% acreditam que elas representarão menos de 1% do seu faturamento total de 2019.



Já entre os empresários mais otimistas, a maioria (31%) acredita que as vendas da data representarão de 5% a 15% da receita anual. Por último, entre os que acham que as vendas serão iguais, 37% afirmam esperar que elas representem de 1% a 5% do faturamento de 2019.



Ainda segundo a pesquisa, quando questionados sobre qual será a principal estratégia utilizada para chamar a atenção do consumidor durante a data, 43% afirmaram que irão facilitar o pagamento, ou seja, disponibilizar opção de pagamento parcelado das compras.



Outros 41% informaram que irão oferecer descontos nos produtos e, por fim, 16% citaram a criação de promoções, como compre dois e pague um, por exemplo.



A Pesquisa Perspectiva Empresarial - Dia dos Pais ouviu cerca de 500 empresários, nos meses de maio e junho, dos setores do comércio, indústria e serviços nos segmentos micro, pequenas, médias e grandes empresas. Os resultados consideram 4% de margem de erro e 95% de grau de confiança.