Indicadores da atividade sugerem possibilidade de retomada da recuperação, diz BC

No comunicado da decisão de reduzir a Selic (a taxa básica da economia) de 6,50% para 6,00% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central avaliou que os indicadores recentes da atividade econômica sugerem "possibilidade de retomada do processo de recuperação da economia brasileira". Para o BC, essa retomada ocorrerá em ritmo gradual.



Na decisão anterior do colegiado, de junho, o Copom havia admitido a interrupção dessa recuperação da economia no trimestre anterior, mas já contemplava a retomada desse processo adiante.



A avaliação do BC sobre o cenário externo também mudou de "menos adverso" para "benigno" de uma reunião para outra, em decorrência das mudanças de política monetária nas principais economias do mundo. "Entretanto, os riscos associados a uma desaceleração da economia global permanecem", ponderou o comunicado da autoridade monetária.



O Copom repetiu ainda que as diversas medidas de inflação continuam em níveis confortáveis, inclusive no setor de serviços.