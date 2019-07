Para Caixa, crédito imobiliário com IPCA será disruptivo e vai mudar mercado

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, voltou a avaliar nesta quarta-feira, 31, que o lançamento de linhas de crédito imobiliário com juros referenciados pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) será uma "revolução" no mercado de imóveis. Atualmente, as operações habitacionais têm juros corrigidos pela Taxa Referencial (TR) mais uma taxa prefixada.



"O crédito imobiliário com IPCA será disruptivo, vai mudar o mercado. Estamos esperando apenas a autorização do Banco Central, mas acredito que o BC deve dar o aval para isso nos próximos meses", acrescentou Guimarães.