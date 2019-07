Trump descarta intervenção cambial, mas tememos manipulação de outros, diz Kudlow

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow, afirmou nesta sexta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não é necessariamente um defensor de um dólar fraco. Em entrevista à CNBC, Kudlow disse que Trump apenas teme que outros países "manipulem para enfraquecer a própria moeda a fim de garantir uma vantagem temporária no comércio".



Lembrado sobre reclamações recentes de Trump sobre o dólar forte, Kudlow afirmou que isso não é necessariamente um problema para o governo americano, mas sim o risco de manipulação pelos demais países. "Na semana passada, tivemos uma reunião com o presidente sobre princípios econômicos e descartamos qualquer intervenção cambial", garantiu.



Kudlow disse que é natural que o dólar seja apoiado pela força da economia americana neste momento. Para ele, pode ser que a fraqueza de outras divisas seja fruto de economias com crescimento mais modesto em outras partes do globo em relação aos EUA, mas o governo americano acredita sim que parte disso pode se dever a uma "manipulação cambial". Ele não especificou, porém, quais nações teriam lançado mão desse expediente.