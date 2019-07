Guedes: 'Queremos Manaus capital mundial de bolsa de oxigênio'

O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu que o Brasil negocie nos acordos comerciais o direito de propriedade do oxigênio da Amazônia. "Queremos saber se os americanos reconhecem direito de propriedade de oxigênio. Nós produzimos oxigênio para o mundo", disse o ministro, que está em Manaus em visita oficial com o presidente Jair Bolsonaro. O ministro defendeu a criação em Manaus de uma bolsa mundial de oxigênio.



Na reunião do Conselho de Administração da Zona Franca de Manaus, o ministro acabou fazendo uma espécie de desafio para a região: "Tendo toda essa riqueza, vamos viver só de diferenças de impostos (incentivos tributários da Zona Franca)?". O ministro disse que cabe discutir alternativas para o desenvolvimento futuro na região, mas não se pode derrubar a região.



Guedes disse que o governo quer que Manaus seja a capital mundial da biodiversidade. Ele destacou que o superintendente da Zona Franca, coronel Alfredo Menezes, foi a única pessoa indicada pelo presidente Jair Bolsonaro para o Ministério da Economia durante a formação de governo. "Isso mostra compromisso com a região", afirmou Guedes em discurso. Ele disse que é preciso imaginar um futuro ainda mais grandioso para a região amazônica, que possui "coisas" que ninguém tem no planeta.



"Com inteligência, podemos criar riquezas com preservação da Amazônia. Há coisas aqui que ninguém tem mais condições de fazer", disse ele. Para o ministro, há uma subexploração dos recursos por falta de direito de propriedade. Ele criticou o processo de industrialização nos Estados do Sudeste feito com a exploração do resto do País.



O ministro prometeu atenção do governo não só ao Norte, mas a todas as regiões. "Tenham certeza, nós vamos preservar a força das regiões brasileiras", afirmou. Ele agradeceu também o apoio dos parlamentares das bancadas do Norte na votação das reformas no Congresso.