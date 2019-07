FGV: saques do FGTS podem melhorar confiança do empresário do comércio

A liberação de saques em contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), anunciada pelo governo, deve melhorar o consumo e a confiança dos comerciantes, segundo Rodolpho Tobler, coordenador da Sondagem do Comércio no Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).



O Índice de Confiança do Comércio (Icom) subiu 2,3 pontos na passagem de junho para julho, para 95,5 pontos. Foi o segundo mês consecutivo de avanços, mas ainda insuficientes para mudar a tendência da média móvel trimestral, que recuou 0,4 ponto em julho, pelo quinto mês seguido.



"O FGTS pode ter alguma contribuição positiva no consumo e nas vendas do comércio, assim como contribuiu quando houve os saques nas contas inativas. Vai impactar positivamente as expectativas também", disse Tobler.



Em julho, houve aumento na confiança em nove dos 13 segmentos pesquisados. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) subiu 1,8 ponto, para 88,6 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE-COM) avançou 2,7 pontos, para 102,6 pontos.



Segundo Tobler, os resultados positivos do indicador de confiança por dois meses seguidos sugerem uma retomada da tendência de recuperação que ocorria no ano passado, ainda que aconteça em ritmo gradual.



"É boa notícia, mas com ressalvas ainda", lembrou o coordenador da sondagem. "A confiança está em patamar moderadamente baixo, mas pode se aproximar dos 100 pontos ainda este ano, dependendo do andamento da atividade econômica também."



Para Tobler, o principal entrave ao consumo é a taxa de desemprego elevada, que afeta também a confiança do consumidor e do comerciante.