Salim Mattar: privatizações vão acontecer lenta e gradualmente, mas constantes

Bolsonaro preside reunião do conselho da Zona Franca de Manaus

Bolsonaro preside reunião do conselho da Zona Franca de Manaus

Expectativa é atingir 2 milhões de contas no Next em 2019, diz Lazari

Expectativa é atingir 2 milhões de contas no Next em 2019, diz Lazari

Codefat aprova proposta orçamentária do Fundo de Amparo ao Trabalhador

Codefat aprova proposta orçamentária do Fundo de Amparo ao Trabalhador

Bradesco alcança 1,1 milhão de clientes ativos no Next

Bradesco alcança 1,1 milhão de clientes ativos no Next

Governo publica decreto que regulamenta a Lei do Cadastro Positivo

Governo publica decreto que regulamenta a Lei do Cadastro Positivo