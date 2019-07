Prorrogado por até 5 anos antidumping às importações de tubos de aço da China

A Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia decidiu prorrogar por até cinco anos o direito antidumping definitivo aplicado às importações brasileiras de tubos de aço inoxidável da China. A portaria com a decisão está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 25.



O direito antidumping será recolhido sob a forma de alíquota específica fixada em dólares por tonelada, que varia de US$ 344,61 por tonelada a US$ 405,46 por tonelada, a depender do produtor/exportador.