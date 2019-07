Waldery: esperamos saques de R$ 2 bilhões do PIS/Pasep ainda em 2019

O secretário de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, reiterou nesta quarta-feira, 24, que o governo espera que os saques do PIS/Pasep cheguem a R$ 2 bilhões ainda em 2019. De acordo com ele, não há data para o fechamento do prazo de saque.



O secretário disse ainda que restam R$ 22,8 bilhões em contas individuais do PIS/Pasep de depósitos que foram feitos antes de 1988. De acordo com ele, o saldo médio nessas contas é de R$ 1.948, sendo de 11,7 milhões de cotistas.



Uma das medidas sobre o PIS/Pasep também acaba com os custos de reabertura de inventário para que herdeiros possam realizar o saque das contas do PIS/Pasep de pessoas já falecidas.