(foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia,, disse nesta segunda-feira, 22, que aa ser enviada pelo ministro Paulo Guedes e pelo secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, não significará aumento da carga tributária."Mas nenhuma medida virá com aumento da carga tributária. Este governo não trabalha com aumento da carga. Pelo contrário, a simplificação tributária trará um alívio para o cidadão", completou.