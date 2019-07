CVM suspende atuação irregular em Forex da LBVL

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) determinou a suspensão de ofertas públicas a investidores brasileiros pela LBVL. Ltd.. A empresa, que tem como garoto-propaganda o jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, é acusada de captar clientes de forma irregular para realizar operações com derivativos e no mercado Forex (Foreign Exchange).



Segundo a xerife do mercado de capitais, a LBVL não está autorizada a atuar no mercado brasileiro. A empresa oferece produtos por meio de site, de eventos presenciais e de redes sociais como Facebook e Twitter. Em vídeo no site da empresa irregular, o jogador convoca investidores a aderirem aos serviços da empresa: "Venham com a LBLV que nós vamos te treinar para ganhar", diz Ronaldinho Gaúcho na propaganda.



Caso a determinação da CVM não seja cumprida, a LBVL estará sujeita à multa cominatória diária no valor de R$ 1 mil, sem prejuízo de responsabilidades pelas infrações já cometidas antes da publicação do alerta pela CVM.