IRB Brasil confirma preço por ação de R$ 88,00 no follow on

A ação do ressegurador IRB Brasil Re em sua oferta subsequente (follow on) saiu a R$ 88,00. O valor, confirmado nesta manhã de sexta-feira, 19, em fato relevante, foi antecipado pela Coluna Broadcast, que também traz a informação de que foi uma reprecificação, pois segundo fontes estava em R$ 90,00 na noite de quinta. O total ficou em R$ 7,39 bilhões.



Na operação, serão vendidas 83.978.450 ações ordinárias, das quais 47.520.213 da BB Seguros Participações S.A. e 36.458.237 da União Federal, representada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).



Em comunicados separados, o Banco do Brasil e o BB Seguridade divulgaram os impactos da venda de ações no ressegurador. No caso do BB, a estimativa é de que a venda da participação indireta, via BB Seguridade, tenha impacto positivo no resultado do terceiro trimestre de R$ 1,6 bilhão, "líquido de impostos e incremento residual no índice de capital principal". Já a BB Seguridade venderá a totalidade de suas ações na Oferta Restrita, resultando em R$ 4.181.778.744,00, com ganho líquido de R$ 2,401 bilhões, sem considerar os custos de distribuição.



Após a conclusão da oferta, a companhia será de controle difuso, ou capital pulverizado. O início de negociação das ações objeto da oferta na B3 será dia 22 de julho.