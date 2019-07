Bolsonaro agradece Maia e volta a usar analogia da quimioterapia para Previdência

O presidente Jair Bolsonaro agradeceu nesta quinta-feira, 18, o trabalho do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), durante o processo de votação da reforma da Previdência.



Ao falar do tema, Bolsonaro voltou a usar a analogia da quimioterapia. "É uma medida salgada. É igual uma pessoa que precisa de quimioterapia. Tem de fazer esta reforma, estamos fazendo o possível para corrigir as injustiças", comentou.