Preço médio dos imóveis residenciais sobe 0,36% em junho em dez capitais

(foto: MRV/divulgacao )

nominal médio dosresidenciais cresceu 0,36% em junho, mostrando uma aceleração na comparação com maio, quando a alta foi de 0,29%. Nos primeiros seis meses do ano, o avanço foi de 1,19%, e no acumulado dos últimos 12 meses a alta atingiu 1,65%.Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 18, pela Associação Brasileira das Entidades dee Poupança (), cuja pesquisa considera os valores de imóveis vendidos por meio debancário em dez capitais.A pesquisa mostrou que, no mês, todas as dez capitais pesquisadas tiveram alta nos preços médios: Brasília (0,04%), Fortaleza (0,06%), Salvador (0,08%), Porto Alegre (0,16%), Rio de Janeiro (0,18%), Belo Horizonte (0,19%), Curitiba (0,19%), Goiânia (0,22%), Recife (0,38%) e São Paulo (0,68%).Em nota, a Abecip avaliou que os preços dos imóveis estão em processo de recuperação lenta, mas consistente. Ainda assim, a alta nominal dos preços continua abaixo da inflação, o que representa uma desvalorização dos imóveis.Segundo a associação, a aceleração na alta dos preços dos imóveis residenciais ainda depende de uma situação econômica melhor do País, incluindo queda do desemprego. A aprovação dasestruturais e a adoção de medidas de estímulo de curto prazo pelo governo ajudarão a recuperar a economia brasileira.