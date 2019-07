China vai inspecionar frigoríficos por vídeo

A China inspecionará quatro frigoríficos brasileiros de aves e suínos na próxima sexta-feira, 19, conforme antecipou o Estadão/Broadcast. A inspeção será feita por meio de videoconferência - funcionários do Ministério da Agricultura brasileiro farão transmissões, a partir das fábricas, para a China.



O Ministério da Agricultura enviou para a China uma lista de 30 unidades frigoríficas para serem habilitadas a exportar para o país - entre unidades de abate de bovinos, suínos e frangos.



A China escolheu uma dessas unidades e associações brasileiras ligadas ao setor de proteína animal, outras três. Espera-se que a resposta do país asiático - em forma de liberação para exportação ou não - seja rápida. A China está ampliando as importações de carnes por causa da peste suína africana, que vem assolando seus plantéis.



Para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a inspeção por videoconferência é bom sinal. "A gente pode considerar sinal de boa vontade dos chineses e uma recuperação da credibilidade do Brasil."



Segundo ela, o protocolo entre Brasil e China estabelece inspeção in loco nas plantas, mas o país asiático abriu mão dessa exigência. Esta será a primeira vez que uma inspeção do tipo ocorre por videoconferência. Segundo a ministra, os chineses querem acelerar a liberação das fábricas por causa da peste suína africana.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.