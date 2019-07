Uber completa cinco anos de Brasil com 2,6 bilhões de viagens

Há exatamente cinco anos, o Uber chegava ao Brasil, com sua proposta de oferecer caronas a qualquer momento por meio de um aplicativo de celular. Aproveitando a data do seu aniversário, o Uber anunciou nesta quarta-feira, 17, que completou a marca de 2,6 bilhões de viagens no País - ao todo, foram mais de 17 bilhões de quilômetros rodados.



O aplicativo tem hoje mais de 600 mil motoristas cadastrados no Brasil, sendo que o motorista brasileiro mais engajado fez 25 mil viagens pelo app nos últimos anos. O Uber disse também que os brasileiros já pagaram mais de R$ 35 milhões em valores extras aos motoristas parceiros, desde que o recurso foi lançado em setembro do ano passado.



E uma curiosidade: sexta-feira, às 19h, é o período em que mais acontecem viagens de Uber no Brasil. Outra informação interessante revelada pela empresa é que cidadãos de 129 países já pegaram Uber no País - os estrangeiros que mais usam o app por aqui são os norte-americanos.



Se você acha que anda muito de Uber, olha só isso: o usuário que mais usou o Uber no Brasil nesses últimos cinco anos fez mais de 5 mil viagens pelo app, o que corresponde a cerca de 3 viagens de Uber por dia. Haja boleto!