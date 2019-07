Reforma da Previdência segue com economia relevante, diz Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou na noite desta sexta-feira, 12, para a Globonews que a reforma da Previdência segue com economia relevante, mesmo após a aprovação de quatro destaques e uma emenda que diminuem a potência fiscal da PEC. "Não acredito que perda seja número relevante", afirmou Maia. "Não conheço outro país que tenha feito reforma tão ampla", ressaltou.



Ao lado dele na entrevista, o relator da reforma na Comissão Especial, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), evitou cravar o valor da economia após as mudanças no texto-base. Ele ressaltou que o governo ainda está fazendo as contas. "O projeto é robusto e com ganho social importante", ressaltou.



Maia confirmou ainda a votação do segundo turno da Previdência em 6 de agosto. Ele afirmou que vai abrir os debates de manhã e votar o texto principal à noite. "Ninguém é vencedor sozinho. Meu timing era amanhã, segunda-feira, mas não era o de todos", disse Maia, ao justificar o adiamento.



Ao comentar o atraso da votação ao longo da semana, Maia aproveitou para criticar mais uma vez a articulação do governo de Jair Bolsonaro. "Não ter governo organizado atrapalha muito", disse.



Maia disse também ressaltou o protagonismo dos deputados na reforma e negou que o objetivo da Câmara seja reduzir o poder do presidente Jair Bolsonaro. "Não é isso que nós queremos , disse.