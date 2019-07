Nível do volume de serviços de maio está 1,1% abaixo de dezembro/2018

Com a variação zero no volume de serviços prestados em maio ante abril, na série com ajuste sazonal, o setor de serviços registrou o segundo mês de alívio, mas ainda está 1,1% abaixo do nível registrado em dezembro de 2018, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação ao ponto mais alto da série da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), o nível do volume de serviços prestados em maio ficou 11,8% abaixo do registrado em janeiro de 2014 - a série começa em 2012.



Segundo o gerente da PMS, Rodrigo Lobo, a alta de 0,5% em abril ante março e a estabilidade em maio não anularam a queda de 1,6% no acumulado de janeiro a março. A atividade de transportes é a principal responsável pelo desempenho ruim. Em maio, esse segmento recuou 0,6% ante abril, e, nos cinco primeiros meses do ano, foram quatro taxas negativas na comparação com os meses imediatamente anteriores.



"Boa parte do menor ritmo do setor de serviços está bastante ligada ao menor dinamismo do setor de transportes, que está ligado ao menor dinamismo da atividade econômica como um todo", afirmou Lobo.