Consumidores fingiam deficiência para comprar carro mais barato em MG

Agentes foram a dois endereços ligados à empresa e apreenderam diversos documentos (foto: Divulgação Força Tarega)

Prejuízo milionário na crise

Umade, na Região Centro-Oeste de Minas, foi alvo de uma operação policial na manhã desta quinta-feira (11) sob a acusação de ajudar dezenas de pessoas a obterna compra de carros e noO esquema causou um rombo de pelo menosaos cofres estaduais.Segundo a investigação da força-tarefa formada poros envolvidos fingiam ter algumaem um processo que envolveucom o objetivo deO alvo dos mandados de busca e apreensão foi aA proprietária da empresa, para quem havia um pedido de, é considerada. O valor que a empresária teria lucrado com a intermediação das fraudes não foi apurado.De acordo com ode Justiça, a fraude envolveu aindada proprietária da empresa.“Todos estão com, são pessoas que não possuem qualquer tipo de deficiência física, visual ou de autismo, nenhum deles possuem essas características para as quais a lei prevê”, disse.O MP diz que os parentes da proprietária da empresa compraram veículos decom. A investigação começou no fim do ano passado por causa dafeito à administração fazendária depor meio desta empresa. A descoberta foi que haviadela em vários municípios e regiões do estado.“Ao analisar se descobriu de plano vários pedidos comatestando uma deficiência fraudulenta. Descobrimos que grande parte desses pedidos foram paraque reduz o valor do veículo e isenta de IPVA sem fazerem jus a ele. É o famoso jeitinho brasileiro”, explicou.De acordo com o promotor, háno esquema, mas também houve casos de médicos cujas assinaturas e carimbos foram falsificados.Se condenados, a empresa com a proprietária e os funcionários envolvidos responderão por formare pelos crimes de. Asdo esquema para obter os veículos mais baratos também responderão pelos, exceto o de organização criminosa.



O delegado fiscal da Fazenda em Uberaba João Carlos Aparecido destacou do prejuízo para o estado em um momento de crise financeira. Segundo ele, Minas tem 26 mil carros licenciados para pessoas com deficiência.



Além do ICMS, os cofres públicos deixam de arrecadar IPVA durante todo o período que essa pessoa tiver o veículo.



“Você deixando de ter essa arrecadação são escolas que você não consegue dar manutenção ou construir, é dinheiro para hospitais. Esses R$ 2 milhões representam mais de mil partos que poderiam ser feitos, vacinas em crianças, com todo esse aparato o estado acaba tendo prejuízo em despesas que o estado não consegue cobrir”, disse.



Empresária foragida



A delegada da Polícia Civil Karla Marques, disse que os agentes foram recebidos pela mãe da empresária em um dos endereços mas que ela não foi encontrada. Foram recolhidos vários documentos de processos, pen drives e mídias foram copiadas para análise posterior em Uberaba.



“Conseguimos verificar que dois veículos foram adquiridos com a utilização da isenção do imposto pela própria proprietária da empresa em nome de familiares, mas não haverá busca e apreensão”, explicou, dizendo que não havia mandado para isso.



De acordo com o MP, a operação batizada de “Levanta-te” foi autorizada por decisão da 1ª vara criminal da comarca de Bom Despacho. A ação conjunta do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA) integra investigações de fraudes em benefícios fiscais no estado e teve a atuação de 3 promotores de Justiça, 1 delegado, 6 agentes da Polícia Civil e 6 servidores da Receita Estadual.



Fraude



A fraude para obtenção de descontos nos veículos foi constatada após levantamento da Superintendência da Secretaria de Fazenda em Uberaba.



Segundo o superintendente da Fazenda em Uberaba, Gustavo Santos, a lei concede isenção de ICMS e do IPVA na compra de veículos novos de até R$ 70 mil a pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda ou autistas. Com cada um deles, o estado abre mão de até R$ 20 mil em impostos estaduais e federais.



De acordo com a Secretaria da Fazenda, somente a empresária conseguiu isenção para a filha, a irmã, o pai e outras duas mulheres que tinham o mesmo endereço dela, como se todos fossem portadores de necessidades especiais.



A empresa intermediária se apresenta na internet como especialista em obter os descontos. “Não perca tempo. Seu carro com até 30% de desconto”, promete. De acordo com a Secretaria da Fazenda, a empresária responsável pela empresa também atua como despachante e aparece nas redes sociais divulgando abertamente o trabalho.



Propaganda de desconto



No Facebook da empresa, algumas postagens estavam indisponíveis nesta quinta-feira mas ainda era possível ver fotos de compras de clientes “satisfeitos”. Entre as que sobraram há uma de uma criança em frente a um veículo embalado para presente com os dizeres: “Pensa uma mocinha feliz com seu novo Cronos/Fiat 0km com isenção de IPI, ICMS e IPVA”.



Informações da Secretaria de Fazenda dão conta de que a empresária chegou a patrocinar um show de conhecida dupla sertaneja.



O nome da operação Levanta-te foi dado pela Força Tarefa, segundo o MP, em função de envolver a venda de veículos com isenção a pessoas que não verdade não têm deficiência.



O Estado de Minas tentou entrar em contato com a empresa pelo telefone informado no site mas ninguém atendeu.