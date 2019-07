JPMorgan vence ranking Top 5 do Banco Central para o IPCA de médio prazo

O JPMorgan venceu em junho o ranking Top 5 do Banco Central (BC) para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de médio prazo. O índice no mês passado registrou uma inflação de 0,01% e a projeção do JPMorgan apresentou um desvio médio de 0,1273 ponto porcentual.



O ranking de médio prazo considera a precisão média das projeções de três períodos consecutivos de quatro meses em relação aos resultados efetivos de três meses - o mês de referência e os dois meses que o antecedem.



A segunda posição no Ranking ficou com o Banco Fibra, cuja expectativa em relação ao IPCA de junho registrou um desvio médio de 0,1423 ponto porcentual em relação ao dado efetivo.



Com um desvio de 0,1443 ponto porcentual em relação ao IPCA de junho, a projeção do Banco BNP Paribas o colocou na terceira posição no ranking. Os quarto e quinto lugares ficaram com o Bank of América Merrill Lynch e CM Capital Markets. As previsões das duas instituições apresentaram desvios médios de 0,1540 e 0,1576 pontos porcentuais, pela ordem.