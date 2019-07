SulAmérica lidera ranking Top 5 do BC de junho para IGP-M de médio prazo

A SulAmérica Investimentos liderou em junho o ranking Top 5 do Banco Central para o IGP-M de médio prazo. Segundo informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o IGP-M de junho encerrou o mês mostrando uma inflação de 0,80%.



A projeção apresentada pela SulAmérica mostrou um desvio médio de 0,2807 ponto porcentual em relação ao IGP-M do mês passado.



O ranking de médio prazo considera a precisão média das projeções de três períodos consecutivos de quatro meses em relação aos resultados efetivos de três meses - o mês de referência e os dois meses que o antecedem.



Na segunda colocação ficou a 4E Consultoria. Ela enviou ao BC uma projeção para o IGP-M que guardou um desvio médio de 0,3013 em relação ao indicador efetivo.



O UBS Brasil foi o terceiro colocado no Ranking Top 5 do Banco Central em junho para o IGP-M de médio prazo. Apresentou uma projeção com um desvio médio de 0,3033 pontos porcentuais em relação ao dado efetivo.



O Banco do Brasil ficou em quarto lugar seguido na quinta posição pelo Bradesco. Pela ordem, as projeções das duas instituições mostraram desvios médios de 0,3111 e 0,3190 pontos porcentuais em relação à taxa efetiva do IGP-M.