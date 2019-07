SPX Capital vence ranking Top 5 do BC para IGP-M de curto prazo de junho

A SPX Capital venceu em junho o ranking Top 5 do Banco Central (BC) para o IGP-M de curto prazo. O IGP-M de junho fechou com alta de 0,80% e a projeção da SPX para este indicador abrigou um desvio médio de 0,1083 ponto porcentual.



No ranking de curto prazo, avalia-se a precisão das projeções com defasagem de cerca de um mês em relação à publicação do indicador, analisado nos últimos seis meses.



O Haitong Banco de Investimentos do Brasil ficou na segunda posição, com uma projeção que mostrou um desvio médio de 0,1233 ponto porcentual.



A terceira posição no ranking foi ocupada pelo Banco Votorantim, que apresentou uma previsão para o IGP-M de junho com um desvio médio de 0,1267 ponto porcentual. A Tendências Consultoria Integrada veio na quarta posição com uma expectativa em relação ao IGP-M que mostrou um desvio médio de 0,1367 ponto porcentual.



A última posição ficou com a LCA Consultores, que apresentou um desvio médio de 0,1383 ponto porcentual.