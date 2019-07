Câmara inicia análise do texto-base da reforma da Previdência: siga

A Câmara dos Deputados começou a discutir o texto-base da reforma da Previdência. As discussões começaram após os parlamentares rejeitarem um requerimento para retirar a reforma da pauta da Câmara.





Neste momento, os líderes dos partidos fazem discursos para orientar o voto de suas. Cada líder tem entre 3 e 10 minutos para falar.O líder do PT na Casa, Paulo Pimenta (RS), e o líder do PSB, Tadeu Alencar (PE), orientaram os deputados do partido a votarem não.O vice-líder do PSL, Alexandre Frota (SP), o líder do PSD, André de Paula (PE), e o líder do PRB, Silvio Costa Filho (PE), encaminharam voto favorável à reforma.