Previdência: Câmara avalia mais um pedido de retirada de pauta

A Câmara está votando mais um requerimento de retirada de pauta da reforma da Previdência. O pedido faz parte do kit obstrução da oposição.



Após o fim dessa votação, os deputados já devem iniciar a análise e votação do texto-base da reforma da Previdência, em primeiro turno. Nessa fase, serão necessários, no mínimo, 308 votos para se aprovar o texto. Na sequência, serão analisados os destaques.