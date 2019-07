Plenário da Câmara registra 455 deputados em sessão da reforma da Previdência

A sessão que analisa a reforma da Previdência já contava com 455 deputados presentes por volta das 13h desta quarta-feira, 10, dentre os 513. Apesar de alto, o quórum ainda não é o considerado ideal pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para votar o texto-base.



Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, são necessários 308 votos favoráveis para aprová-la no primeiro turno. Por isso, Maia já declarou em outros momentos esperar cerca de 490 deputados quando o texto for colocado em votação, o que deve ocorrer durante a tarde desta quarta, para garantir uma boa margem de votos para a aprovação.