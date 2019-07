Marinho: expectativa é votar texto-base da reforma da Previdência às 18h

Negociador da equipe econômica para a reforma da Previdência, o secretário de Previdência Social, Rogério Marinho, acompanha o debate final para a votação da proposta dentro do plenário da Câmara. Nessa fase final de negociações, Marinho, ex-deputado pelo PSDB, faz as últimas conversas para barrar destaques que possam desidratar a proposta.



Ele previu nesta manhã de quarta-feira que a votação do texto-base só deve acontecer por volta das 18 horas. Em seguida, começa a votação dos destaques que deve se prolongar ao longo da madrugada. A expectativa do secretário é que a votação em segundo turno comece na quinta-feira.