Produção da PetroRio sobe 36% no 2º trimestre, para 20,2 mil boe/dia

A PetroRio informou nesta manhã que a produção total de petróleo e gás natural subiu 36% no segundo trimestre, graças à incorporação dos resultados do campo de Frade, adquirido em janeiro deste ano, que compensou a redução da produção dos seus outro dois campos, Polvo e Manati.



O volume produzido pela companhia passou de uma média de 14,953 barris de óleo equivalente por dia (boe/d) de janeiro a março de 2019 para 20.272 boe/dia de abril a junho.



A venda de petróleo também bateu o recorde da companhia e atingiu mais de 2 milhões de boe no segundo trimestre, contra 544,6 mil boe no trimestre anterior.



Além de Frade, na bacia de Campos, a empresa explora os campos de Polvo, na mesma bacia, e Manati, na bacia de Camamu-Almada, na Bahia.



Frade teve a maior produção entre os três campos, de 9,824 mil boe no período, volume que, segundo a empresa, deve aumentar com as medidas de curto prazo que está adotando desde a compra do ativo. No médio e longo prazos há planos de uma campanha de perfuração de novos poços no próximo ano.



Para o campo de Polvo, segundo maior produtor, com 8,523 mil boe/d, a empresa está mobilizada para iniciar uma nova campanha de perfuração no segundo semestre deste ano, para otimizar a produção.



O volume desse campo no segundo trimestre foi menor do que no primeiro, quando produziu 9,567 mil boe/dia. Já a produção do campo de Manati caiu de 2,033 mil boe/d para 1,925 boe/d de um trimestre para outro.



"A redução na produção de Manati se deve à menor demanda por parte do cliente (Petrobras). O contrato take-or-pay garante remuneração anual mínima de aproximadamente 2.400 boe/d para a PetroRio", informou a PetroRio em nota.