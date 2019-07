Economista Fernanda Feitosa Nechio é nomeada diretora do Banco Central

O presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, nomearam a economista Fernanda Feitosa Nechio para exercer o cargo de diretora da instituição. A nomeação está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, dia 5.



Fernanda Nechio teve seu nome aprovado esta semana pelo Senado Federal. Ela substituirá Tiago Couto Berriel, já exonerado e que estava à frente da Diretoria de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central.