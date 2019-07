'Bolsonaro traidor', gritam policiais durante votação na Câmara dos Deputados

O presidente foi hostilizado pelos manifestantes que acompanhavam a votação (foto: Marcos Corrêa/PR)

A comissão especial da reforma da Previdência rejeitou, por 31 votos a 17, a mudança nas regras de aposentadoria para agentes de segurança (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil )

, inflamou os ânimos na. Representantes das polícias federais e guardas municipais que acompanhavam a votação dentro da sala da comissão especial entoaram gritos de, foi aclamado pelos policiais. Ele era o autor da emenda que pedia a mudança nas regras.Os policiais permanecem ainda pelos corredores e aproveitam para gravar vídeos para suas bases, onde chamam o presidente da República de "traidor"., também foi hostilizado pelos manifestantes ao passar pelos corredores, além de "traidor", os policiais também direcionaram alguns xingamentos ao militar.Coordenador da União dos Policiais do Brasil e presidente da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol), André Luiz Gutierrez, não descarta uma possível greve da categoria. Como foi decidido na nossa manifestação de terça-feira que dependendo do resultado aqui nós deliberaríamos sobre uma paralisação de 48 horas., disse. "Ficamos em um mato sem cachorro, traídos pelo Bolsonaro e visto como privilegiados pela população e sendo usados como joguetes para atingir tanto PSL como Bolsonaro", disse., Oséias Francisco da Silva, disse que a decepção da categoria é grande. "Bolsonaro, o governo desrespeita as guardas e não nos reconhecem como polícia", disse. "A guarda municipal não está no direito da aposentadoria especial que está na PEC. Ou seja, todas as polícias vão poder se aposentar com 55 anos de idade, já a GM vai ter de trabalhar até 65 anos de idade", afirmou.