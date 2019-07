Anfavea: acordo com UE começa a influenciar investimentos de montadoras agora

O presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes, acredita que o acordo entre Mercosul e União Europeia, embora só entre em vigor daqui dois ou três anos e conte com um período de 15 anos de transição até chegar ao livre comércio, começa a influenciar agora os investimentos das montadoras.



"Quando as montadoras planejam seus investimentos, elas levam em consideração ciclos de oito, dez anos. Então, com esse novo cenário, incluindo o acordo, as empresas vão decidir onde e como alocar seus acordos. Sendo assim, o acordo já começa a influenciar agora", explicou.



Moraes, inclusive, disse que o acordo não vai afetar somente o quadro de importações, mas também o de exportações. "Estamos considerando a hipótese firme de também exportar (para a União Europeia), mas para isso temos de atacar a competitividade, a corrida contra o tempo começou. Antes falávamos em competitividade, mas não tinha data, agora tem", disse.