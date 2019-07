Ramos abre processo de votação de relatório da Previdência de Samuel Moreira

O presidente da Comissão Especial que discute o texto de reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL-AM), abriu neste final de manhã de quinta-feira, 4, o processo de votação do relatório do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). No momento, deputados discursam, dois contra e dois a favor da proposta.



Depois deverá haver o encaminhamento de votação partido a partido. Segundo o relator, são 142 destaques, 20 foram retirados, 23 são de bancada e 99 individuais. A expectativa, no entanto, é que sejam analisados cerca de 12 destaques - 9 da oposição e o restante está sendo negociado por partidos de Centro.



O colegiado negou um requerimento que pedia que o grupo não analisasse a proposta que altera as regras de aposentadoria nesta quinta-feira. O requerimento, apresentado pela oposição, ficou derrotado por 36 votos a 13.