Venda de máquinas agrícolas e implementos cai 11,7% em junho

As vendas internas de máquinas agrícolas caíram 11,7% em junho ante igual mês do ano passado, informou nesta quinta-feira, 4, a Anfavea. Foram comercializadas 4,4 mil unidades. O volume, se comparado a maio, aponta avanço de 40,4%. No primeiro semestre, foram 19,8 mil unidades vendidas, baixa de 0,1% em relação a igual período do ano passado.



No mercado externo, as vendas em unidades somaram 897 máquinas em junho, recuo de 17,1% em relação a igual mês do ano passado e de 27,3% sobre maio. Nos primeiros seis meses do ano, foram 6,1 mil unidades vendidas ao exterior, baixa de 2% ante igual período de 2018.



Em valores, as exportações caíram 39,6% em junho ante igual mês do ano passado, para US$ 227,5 milhões. Em comparação a maio, houve recuo de 9,6%. No acumulado do ano, as vendas para o exterior somaram US$ 1,484 bilhão.



Na produção nacional, o volume foi de 4,5 mil unidades em junho, retração de 15,7% na comparação com igual mês do ano passado e baixa de 11,8% em relação a maio. No primeiro semestre, foram 24,8 mil unidades produzidas, recuo de 7,9% sobre o desempenho atingido na primeira metade do ano passado.