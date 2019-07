ABPA: setor proíbe comercialização de produto que apresente risco à saúde humana

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) disse nesta quarta-feira, 3, que a legislação sanitária brasileira é uma das mais exigentes do mundo e que o setor é inflexível em relação a proibir a comercialização de produtos de origem animal que apresentem riscos à saúde humana. A manifestação ocorre após o jornal inglês The Guardian ter publicado reportagem em que afirma que o Brasil exportou milhares de toneladas de frango contaminado com salmonela nos últimos dois anos.



"O Brasil é atualmente o maior exportador de carne de frango do mundo, posição conquistada não apenas pela capacidade de abastecer os mercados internacionais, mas também pela prioridade em oferecer qualidade e segurança dos alimentos", disse a entidade, em nota. "Os investimentos privados da indústria brasileira de proteína animal em qualidade e saúde somam bilhões de dólares anuais, em linha com os esforços das empresas para atender aos mais exigentes mercados."