Tereza Cristina: Europa vai zerar em 4 anos tarifa para café solúvel e torrado

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse nesta quarta-feira que o Mercosul obteve vitórias significativas no acordo com União Europeia ao garantir que os cafés solúvel e torrado terão tarifas totalmente zeradas em quatro anos. Segundo ela, hoje o Brasil exporta o café em grão e países como Alemanha e Itália fazem os blends (mistura) e vendem então para todo o mundo como um café especial. "Café é um exemplo muito bom (de benefícios para o Brasil). Teremos alíquota de 9% e desgravação em quatro anos", afirmou a ministra.



Pelo acordo, os europeus também precisarão incluir nos blends um porcentual mínimo de café brasileiro para que possam exportar ao País com tarifas mais baixas, explicou o Ministério da Agricultura. Tereza Cristina destacou, ainda, que houve grandes ganhos ao Brasil em frutas como uva, que terá a tarifa eliminada imediatamente, além de abacate, que terá alíquota zerada em quatro anos.