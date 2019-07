Cade julga aquisição do controle da Ferrous pela Vale no dia 8 de julho

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) marcou para a próxima segunda-feira, dia 8, o julgamento da aquisição do controle acionário da mineradora Ferrous Resources Limited pela Vale. O negócio foi notificado ao Cade em dezembro passado e, segundo as empresas, custou à Vale US$ 550 milhões, o equivalente a R$ 2,140 bilhões.



A operação chegou a ser aprovada, sem restrições, pela Superintendência-Geral do Cade no início do mês passado, mas a Porto Sudeste do Brasil entrou com recurso no órgão para questionar a decisão. Com isso, o relator da operação, conselheiro Mauricio Oscar Bandeira Maia, decidiu levar o caso para a deliberação do tribunal do conselho.