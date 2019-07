Doria defende reinclusão de Estados e municípios em texto da Previdência

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), cobrou na noite desta terça-feira, 3, via Twitter que a reforma da Previdência abarque Estados e municípios. Para ele, a reinclusão destes entes federativos é "fundamental".



"Ela (a reforma da Previdência) não está incluindo Estados e municípios, portanto, ela é incompleta. Para ela ser completa e duradoura, deve incluir Estados e municípios", disse o governador em vídeo compartilhado pelo Twitter, enquanto o relator da proposta, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), fazia leitura do voto complementar.



Doria era um governadores que articulava a inclusão dos entes federativos no texto da reforma.



"Eu acredito que pelo bom senso e, principalmente, pelo espírito patriótico, os deputados, por emenda, deverão incluir Estados e municípios", completou ele no vídeo.