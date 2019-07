Ministro da Infraestrutura comemora vinda de low cost Flybondi ao Brasil

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Fretas, foi ao Twitter celebrar a vinda a companhia aérea low cost argentina Flybondi ao Brasil. A empresa confirmou nesta terça-feira, 2, que vai operar voos entre a Argentina e o Brasil.



"Boa notícia: nova low cost recebendo autorização da ANAC para operar voos internacionais no Brasil. A Flybondi inicia com três voos semanais entre Rio de Janeiro e Buenos Aires. Começo promissor para quem quer se estabelecer no País e bom sinal ao mercado. Mais empresas virão", escreveu o ministro em sua conta oficial.