Fenabrave corta projeção de alta na venda de veículos novos em 2019 para 8,4%

A Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) cortou a previsão para o mercado de veículos novos em 2019, de crescimento de 11,1% para alta de 8,4%. Com isso, o volume estimado cai de 2,852 milhões de unidades para 2,781 milhões de unidades, em conta que considera os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.



O segmento que mais contribuiu para a revisão da projeção foi o de automóveis. Para esta categoria, a estimativa de crescimento foi reduzida de 10,3% para 7,5%. O avanço previsto, se confirmado, levaria o segmento a um volume de 2,259 milhões de unidades em 2019.



Entre os caminhões, a projeção de expansão foi elevada, de 15,4% para 17,6%. Com a nova estimativa, o ano deve terminar com a venda de 89,8 mil unidades.



Para os ônibus, a estimativa é de avanço de 19%, para 22,7 mil unidades. Para os comerciais leves, o crescimento previsto é de 10,9%, para 409,2 mil unidades.