Copasa aumenta conta de água em 11,6% para consumidores residenciais

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As contas de água e esgoto da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa-MG) vão ser reajustadas em 8,38%, em média, a partir de agosto. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 1º de julho. O índice é quase duas vezes o valor da inflação registrada nos últimos 12 meses, 4,66%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

O reajuste foi autorizado pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) e foi publicado no Minas Gerais no sábado, 29 de junho.





De acordo com a publicação da Arsae-MG, os usuários residenciais com água, coleta e tratamento de esgoto e que consomem 10 m³ (10 mil litros) mensais deixam de pagar contas de R$ 72,93 e passam a pagar R$ 81,41, um aumento de R$ 8,48, o que corresponde a um reajuste de 11,6%.

Já os moradores cadastrados na Tarifa Social, que pagavam R$ 34,95, passarão a pagar R$ 38,98, valor 55% menor do que o pago pelos usuários que pagam a tarifa residencial normal.





Em nota, a Arsae afirmou que considera que os valores obedecem a critérios de capacidade de pagamento dos usuários da Copasa, mantendo o patamar de comprometimento da renda abaixo de 3%, que é o padrão sugerido pela ONU (Organização das Nações Unidas).