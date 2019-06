Serviços de pet shop variam até 210% e estão mais caros em BH

(foto: PetFun/Reprodução da internet )

Imune à crise, o mercado pet não para de crescer. E o aumento da procura pressiona os preços dos serviços oferecidos. Pesquisa realizada pelo site Mercado Mineiro mostra que os custos subiram acima da inflação. O levantamento também apontou uma grande variação de preços entre uma loja e outra, principalmente no banho do cãozinho.





"Um simples banho em um cão de 10 a 15 kg com pelo longo, pode custar de R$ 29 até R$ 90, com uma variação de 210%" explicou Feliciano Abreu, do Mercado Mineiro. Segundo ele, os proprietários dos animais devem ficar atentos a qualidade dos serviços cobrados. "A localização das clínicas e pets também influenciam", disse.

Outro ponto importante da pesquisa é a variação nos preços das vacinas. Uma vacina antirrábica (AR), por exemplo, pode custar de R$ 30 a R$ 80, diferença de 166%. Se os donos forem viajar e deixarem seus animais de estimação nos hotéis também devem ficar atentos. Os preços das diárias podem variar de R$ 28 até R$ 60, variação de 114%.





Aumentos





Os custos de vários serviços também aumentaram acima da inflação no último ano, no comparativo de junho de 2018 com junho de 2019. Uma vacina antirrábica que custava em média R$ 43,56 subiu para R$47,19, alta de 8,33%. A vacina contra leishmaniose que custava em média R$ 143,87 subiu para R$ 152,20, um aumento de 5,80%.





"O mercado aquecido mantém os preços firmes. Mas, nesse caso, o aumento não justifica. Não se trata de qualidade, já que na maioria dos casos, as vacinas são distribuídas pelos mesmos fornecedores. A dica é ficar atento aos preços cobrados e pesquisar', destaca Feliciano Abreu.