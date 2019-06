Michael Klein confirma compra de 1,6% de ações da Via Varejo em leilão na B3

O empresário Michael Klein confirmou nesta noite de sexta-feira, 14, que adquiriu nesta sexta 1,6% do capital social da Via Varejo, em leilão de venda de ações, realizado na B3, tornando-se o maior acionista de referência da companhia.



O GPA vendeu nesta sexta toda sua participação no capital social da Via Varejo, em leilão realizado nesta sexta na B3, pelo preço de R$ 4,90 por ação, totalizando R$ 2.300.653.316,50. A liquidação da venda será em 18 de junho.



"Estamos extremamente felizes e honrados em nos tornar o maior acionista de referência da Via Varejo. Ao longo de sua trajetória de sucesso, a Casas Bahia tornou-se referência no varejo nacional e contribuiu para a expansão do setor no País, estando presente na casa de milhões de brasileiros", afirma em nota o empresário.



Segundo o executivo, neste novo momento, nossa estratégia é focar no relacionamento com os clientes, fornecedores e demais parceiros de negócios, com o objetivo de conectar o legado da Casas Bahia com as mudanças da nova geração. "Temos um grande desafio pela frente, mas a perseverança e a vontade constante de sempre fazer mais, melhor e diferente, que acompanham a história da nossa família, seguem norteando as nossas decisões", afirma Klein.